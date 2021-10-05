На улице Карпинского в Пензе открыта площадка для выгула собак Общество

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Площадка для выгула собак, обустроенная по программе исполнения наказов избирателей, открыта на улице Карпинского в Пензе.

Фото: Pgduma.ru

По словам и.о. главы города Ивана Краснова, идея ее благоустройства родилась два года назад в связи с обращениями граждан.

«Жители просили оказать помощь в оборудовании места неподалеку от их домов, где они могли бы погулять с домашними питомцами», — сказал он.

Иван Краснов обратил внимание на то, что территория была подобрана с учетом всех нормативов и рекомендаций кинолога, в том числе учтено расстояние до жилых домов и ближайших детских площадок.

Как сообщает пресс-служба гордумы, территория 25 на 25 метров огорожена по периметру и разделена на две зоны: для выгула щенков и взрослых собак. Установлены лавочка, урна и стенд с правилами пользования площадкой. В ближайшее время планируется наладить освещение и разместить на объекте гигиенические пакеты для выгула собак.