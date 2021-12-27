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Дмитрий Козлов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

09:44 | 27.12.2021 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Козлов поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

Дмитрий Козлов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 27 декабря мы отмечаем свой профессиональный праздник — День российского спасателя. Яркая история спасательной службы насчитывает массу примеров мужества и героизма ее сотрудников. Задачи, возложенные на спасателей государством, сложны, подчас очень опасны. Но люди, выполняющие их, обладают мужеством, смелостью, умением принимать за секунды единственно правильные решения», — отметил он.

Дмитрий Козлов подчеркнул, что сотни проведенных спасательных операций и тысячи спасенных человеческих жизней — лучшее тому доказательство.

«Я хочу сердечно поздравить всех сотрудников и ветеранов МЧС России, спасателей, пожарных, военнослужащих войск гражданской обороны с Днем спасателя Российской Федерации! От всей души желаю доброго здоровья, благополучия и счастья!» — цитирует начальника ГУ МЧС России по Пензенской области пресс-служба ведомства.

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