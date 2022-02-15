В Пензе почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Общество

Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев и руководитель реготделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, возложили цветы к мемориальному комплексу «Разорванная звезда».

Фото: Pnzreg.ru

Память павших воинов они почтили минутой молчания.

Как отметил глава региона, мужество, стойкость и верность присяге солдат и офицеров, отстаивавших интересы государства в ходе локальных войн и конфликтов, должны служить примером для современной молодежи.

«Представители ветеранских организаций Пензенского региона вносят значимый вклад в патриотическое воспитание детей и подростков. Спасибо им за активную жизненную позицию», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.