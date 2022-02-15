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В Пензе почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

09:35 | 15.02.2022 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев и руководитель реготделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, возложили цветы к мемориальному комплексу «Разорванная звезда».

В Пензе почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Фото: Pnzreg.ru

Память павших воинов они почтили минутой молчания.

Как отметил глава региона, мужество, стойкость и верность присяге солдат и офицеров, отстаивавших интересы государства в ходе локальных войн и конфликтов, должны служить примером для современной молодежи.

«Представители ветеранских организаций Пензенского региона вносят значимый вклад в патриотическое воспитание детей и подростков. Спасибо им за активную жизненную позицию», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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