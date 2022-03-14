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В Пензе полицейские оказали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

09:35 | 14.03.2022 | Общество

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Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники УМВД России по городу Пензе оказали гуманитарную помощь жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик.

В Пензе полицейские оказали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Они доставили в пункт сбора помощи, расположенный на базе многофункционального молодежного центра, детское питание, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми, постельные принадлежности, канцтовары, средства личной гигиены, полотенца и продукты питания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по поручению губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко в Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Они действуют на базе реготделения «Единой России» (2-ой проезд Свердлова, 27), многофункционального молодежного центра (улица Кирова, 51) и исполкома ОНФ в Пензенской области (улица Советская, 4). Время работы — с 9.00 до 18.00.

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