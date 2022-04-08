Пресечена попытка незаконного проникновения на территорию Заречного Общество

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Военнослужащие воинской части по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии задержали человека, который пытался незаконно проникнуть в Заречный Пензенской области, являющийся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

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«На одном из участков охраняемой полосы сработали технические средства охраны. О поступлении тревожного сигнала оператор немедленно доложил начальнику караула. На месте срабатывания сигнализации тревожная группа обнаружила нарушителя, пытавшегося преодолеть участок охраняемой полосы и незаконно проникнуть на территорию ЗАТО», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что задержанный был передан сотрудникам полиции, составлен протокол об административном правонарушении.