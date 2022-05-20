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Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы

10:13 | 20.05.2022 | Общество

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Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города, который отмечается 20 мая.

Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это наш общий праздник. Благодаря инициативе каждого из вас, активности во время проведения голосования в прошлом 2021 году столице Сурского края указом президента В.В. Путина было присвоено данное почетное звание», — напомнил глава города.

«Это высокая оценка труда всех предыдущих поколений наших земляков, дань памяти заслугам всех тружеников тыла, которые внесли огромный вклад в укрепление оборонной мощи страны, обеспечив работу предприятий региона, бесперебойное снабжение фронта в годы Великой Отечественной войны, и в победу советского народа над фашистскими захватчиками. Низкий поклон всему поколению победителей. Вам мы обязаны нашим настоящим и будущим», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

«Мы гордимся высоким званием, присвоенным Пензе, и наш долг своим трудом способствовать и дальнейшему развитию и процветанию нашего города, региона и страны», — добавил он.

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