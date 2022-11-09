В Пензе организация-перевозчик по требованию прокуратуры устранила нарушения законодательства о ценообразовании Общество

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Организация-перевозчик «Авто 1» по требованию прокуратуры Железнодорожного района Пензы устранила нарушения законодательства о ценообразовании.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проверки было установлено, что ООО «Авто 1» с июня 2022 года осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом в отсутствие тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам, устанавливаемых департаментом по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

По ее словам, по итогам проверки генеральному директору ООО «Авто 1» было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. По заявлению генерального директора организации департаментом по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 31 октября 2022 года ему установлены предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. По возбужденному прокуратурой района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, исполнительный директор ООО «Авто 1» оштрафован на 26 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.