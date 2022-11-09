16:41:54 Среда, 9 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе организация-перевозчик по требованию прокуратуры устранила нарушения законодательства о ценообразовании

09:40 | 09.11.2022 | Общество

Печать

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Организация-перевозчик «Авто 1» по требованию прокуратуры Железнодорожного района Пензы устранила нарушения законодательства о ценообразовании.

В Пензе организация-перевозчик по требованию прокуратуры устранила нарушения законодательства о ценообразовании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проверки было установлено, что ООО «Авто 1» с июня 2022 года осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом в отсутствие тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам, устанавливаемых департаментом по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

По ее словам, по итогам проверки генеральному директору ООО «Авто 1» было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. По заявлению генерального директора организации департаментом по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 31 октября 2022 года ему установлены предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. По возбужденному прокуратурой района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, исполнительный директор ООО «Авто 1» оштрафован на 26 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом Вера Краснопольская назначена директором пензенского драмтеатра
Прокурор Пензенской области проведет прием граждан 11 ноября В Пензе раскрыта махинация сотрудников «Горводоканала» с асфальтобетоном
В Пензе полицейские задержали злоумышленника, укравшего сразу два велосипеда Жительница Пензенского района поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась 50 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама