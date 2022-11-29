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Алексей Павлов провел личный прием жителей Бессоновского района

09:07 | 29.11.2022 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел выездной личный прием жителей Бессоновского района в минувший понедельник, 28 ноября.

Алексей Павлов провел личный прием жителей Бессоновского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием к прокурору обратились 14 граждан по вопросам отсутствия уличного освещения, ненадлежащего состояния автодорожного покрытия, тротуаров, мостового сооружения, необоснованного начисления налоговых платежей, размещения несанкционированной свалки, необходимости организации пассажироперевозок, загрязнения окружающей среды, нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 14 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле руководителя прокуратуры региона.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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