В Городищенском районе прокуратура потребовала снести восемь аварийных домов Общество

Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области потребовала снести восемь домов в Сурске, которые ранее были признаны аварийными.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на территории Сурска находятся восемь домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Жители этих домов переселены в другие жилые помещения. Однако снос аварийных домов произведен не был в связи с отсутствием у администрации денежных средств. Поскольку эти дома находятся в состоянии частичного обрушения конструкций в непосредственной близости от других жилых домов, тротуаров, проезжей части, создают угрозу жизни и здоровью граждан, прокурор Городищенского района обратился в суд с административным иском о понуждении администрации Сурска произвести их снос», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что решением Городищенского районного суда требования прокурора удовлетворены.

«После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль прокуратуры района», — сказала собеседница агентства.