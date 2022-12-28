Прощание с Василием Трохиным пройдет в Пензе 29 декабря Общество

Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Церемония прощания с экс-председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», бывшим заместителем председателя правительства региона Василием Трохиным, скончавшимся на 59-м году жизни, пройдет в центре культуры и досуга Пензы в предстоящий четверг, 29 декабря.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, прощание начнется в 10.00. Отпевание состоится в Успенском соборе в полдень.

Василий Трохин будет похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.

Трохин Василий Иванович родился в селе Вяземка Земетчинского района Пензенской области 31 октября 1964 года.

Трудовой путь начал во время учебы в Пензенском машиностроительном техникуме: работал токарем второго разряда на Бессоновском компрессорном заводе.

В 1984 году проходил службу в рядах Советской армии, выполняя интернациональный долг в Афганистане.

После окончания службы трудился на предприятиях Пензы.

С 1998 по 2001 годы являлся заместителем председателя правления пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана.

С ноября 2000 года по февраль 2002 года — заместитель председателя исполкома пензенской региональной организации «Партия «Единство».

С февраля 2002 года по ноябрь 2015 года — руководитель регионального исполнительного комитета пензенского отделения партии «Единая Россия».

В 2007 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция».

С 16 ноября 2015 года — временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области. В декабре 2015 года избавился от приставки врио, заняв должность зампреда во вновь сформированном губернатором Иваном Белозерцевым правительстве региона.

30 ноября 2020 года стало известно, что Василий Трохин переходит на другую работу.

3 декабря был избран председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» решением XIX съезда. Возглавлял правление на протяжении двух лет.

Награжден орденом Красной Звезды, нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалью «За ратную доблесть», а также благодарственными письмами президента России и губернатора Пензенской области.

Скончался 27 декабря 2022 года.