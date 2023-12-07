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Житель Лопатинского района, задолжавший по алиментам почти 1,7 млн. рублей, получил четыре месяца исправительных работ

11:44 | 07.12.2023 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства назначено 34-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Житель Лопатинского района, задолжавший по алиментам почти 1,7 млн. рублей, получил четыре месяца исправительных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что злоумышленник является отцом двух дочерей 2005 и 2007 годов рождения и по решению суда обязан выплачивать алименты на их содержание в размере 1/3 части своего заработка или иного дохода ежемесячно. Находясь в трудоспособном возрасте, не имея препятствующих трудовой деятельности ограничений и других уважительных причин, злоумышленник не предпринимал мер к трудоустройству, в центр занятости населения с заявлением о постановке на учет в качестве безработного не обращался, алименты в установленном решением суда размере ежемесячно не выплачивал. По состоянию на июнь 2023 года, у него образовалась задолженность по алиментам на сумму почти 1,7 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый вину признал и пояснил, что не имеет уважительных причин для неуплаты алиментов на своих детей.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил лопатинцу наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. После его вступления в законную силу осужденный подлежит постановке на учет в территориальной уголовно-исполнительной инспекции и получит предписание о явке для трудоустройства в организацию, входящую в перечень утвержденных органом местного самоуправления организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при уклонении от исполнения наказания исправительные работы могут быть заменены на лишение свободы.

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