Житель Лопатинского района, задолжавший по алиментам почти 1,7 млн. рублей, получил четыре месяца исправительных работ Общество

Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства назначено 34-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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«По делу установлено, что злоумышленник является отцом двух дочерей 2005 и 2007 годов рождения и по решению суда обязан выплачивать алименты на их содержание в размере 1/3 части своего заработка или иного дохода ежемесячно. Находясь в трудоспособном возрасте, не имея препятствующих трудовой деятельности ограничений и других уважительных причин, злоумышленник не предпринимал мер к трудоустройству, в центр занятости населения с заявлением о постановке на учет в качестве безработного не обращался, алименты в установленном решением суда размере ежемесячно не выплачивал. По состоянию на июнь 2023 года, у него образовалась задолженность по алиментам на сумму почти 1,7 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый вину признал и пояснил, что не имеет уважительных причин для неуплаты алиментов на своих детей.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил лопатинцу наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. После его вступления в законную силу осужденный подлежит постановке на учет в территориальной уголовно-исполнительной инспекции и получит предписание о явке для трудоустройства в организацию, входящую в перечень утвержденных органом местного самоуправления организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при уклонении от исполнения наказания исправительные работы могут быть заменены на лишение свободы.