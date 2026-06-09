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В Пензе после вмешательства прокуратуры устранили провал на дороге

09:03 | 09.06.2026 | Общество

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Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Ресурсоснабжающая организация после вмешательства прокуратуры устранила провал на проезжей части на улице Кижеватова в Пензе, в который ранее попал автомобиль.

В Пензе после вмешательства прокуратуры устранили провал на дороге

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Первомайского района Пензы проверила размещенные в средствах массовой информации сведения о произошедшем 4 июня 2026 года ДТП, в результате которого автомобиль попал в провал на проезжей части по улице Окружной в Пензе. Установлено, что в районе дома №22 по улице Кижеватова в Пензе возле канализационного колодца образовался провал, однако ответственная ресурсоснабжающая компания своевременных мер по устранению опасного участка, его ограждению и восстановлению поврежденного дорожного полотна не приняла. Указанные обстоятельства привели к возникновению дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что руководителю ресурсоснабжающей организации было внесено представление.

«После вмешательства надзорного ведомства незамедлительно организованы работы по устранению нарушений и восстановлению дорожного полотна на указанном участке», — сказано в тексте.


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