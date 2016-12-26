Команда «Маори» победила в первенстве Пензы по регби Спорт Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Команда «Маори» заняла первое место на открытом зимнем первенстве Пензы по регби среди юношей 2005–2006 годов рождения, которое состоялось на базе дворца спорта «Рубин» в воскресенье, 25 декабря. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, команду победителей тренирует преподаватель детско-юношеской спортивной школы №8 Михаил Анисимов. Второе место на первенстве завоевали «Арбековские тигры» под руководством тренера ДЮСШ №8 Андрея Бачурина, а третье — игроки «Центра», с которыми занимается преподаватель детско-юношеской спортивной школы №8 Сергей Горячев. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Пензы и одна из Казани. Игры проводились по правилам регби «восемь на восемь» без схваток и коридоров по круговой системе. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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