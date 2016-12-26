13:21:11 Понедельник, 26 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Команда «Маори» победила в первенстве Пензы по регби

11:29 | 26.12.2016 | Спорт

Печать

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Команда «Маори» заняла первое место на открытом зимнем первенстве Пензы по регби среди юношей 2005–2006 годов рождения, которое состоялось на базе дворца спорта «Рубин» в воскресенье, 25 декабря.

Команда «Маори» победила в первенстве Пензы по регби

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, команду победителей тренирует преподаватель детско-юношеской спортивной школы №8 Михаил Анисимов.

Второе место на первенстве завоевали «Арбековские тигры» под руководством тренера ДЮСШ №8 Андрея Бачурина, а третье — игроки «Центра», с которыми занимается преподаватель детско-юношеской спортивной школы №8 Сергей Горячев.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Пензы и одна из Казани. Игры проводились по правилам регби «восемь на восемь» без схваток и коридоров по круговой системе.
Актуальное
Читайте также
Безработная из Самарской области подозревается в совершении кражи в Кузнецке В Кузнецке суд признал законным отказ инвалиду в предоставлении жилья на нижних этажах
Психически больной инвалид, предположительно, стал виновником пожара с 4 погибшими Владельцам киосков на «красной линии» в Пензе надо предлагать альтернативу — губернатор
Шестеро пензенских школьников не справились с итоговым сочинением и изложением Установлены личности всех погибших при пожаре в Шемышейском районе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама