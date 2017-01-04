В Пензе около 40 семей стали участниками эстафеты по плаванию Спорт

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. 39 семей приняли участие в эстафете по плаванию, проведенной на базе дворца водного спорта «Сура» в Пензе в минувший вторник, 3 января.

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Они соревновались на двух дистанциях — два по 25 метров и три по 25 метров вольным стилем. При этом победителей определяли в двух группах в зависимости от возраста детей.

В эстафете два по 25 метров среди семей с детьми в возрасте 6–9 лет победу одержали Роман и Полина Челнаковы. Второе место заняли Александр и Елена Ларины, а третье — Юрий и Артем Талышевы.

Среди семей с детьми в возрасте 10–13 лет не было равных Сергею и Андрею Иванковым. В шаге от победы остановились Евгений и Николай Подопреловы, на третьей строчке итогового протокола расположились Виктор и Ангелина Вальковы.

В эстафете три по 25 метров среди семей с детьми в возрасте 6–9 лет победителями признаны Михаил, Юлия и Матвей Дворяновы. Вторыми к финишу приплыли Константин, Юлия и Михаил Пивоваровы, а третьими — Павел, Ольга и Никита Жестковы.

Среди семей с детьми в возрасте 10–13 лет лучшее время показали Андрей, Ольга и Александр Мельниковы. Второй результат продемонстрировали Александр, Евгения и Каролина Лисицкие, а третий — Евгений, Татьяна и Анна Тургеневы.