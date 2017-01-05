«Новогодняя битва семей» пройдет в Пензе Спорт

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Соревнования среди детей и взрослых под названием «Новогодняя битва семей» пройдут на базе дворца единоборств «Воейков» в Пензе в предстоящую субботу, 7 января.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации центра спортивной подготовки региона, будет разыгран абонемент на посещение до конца месяца тренажерного зала для мужчин и занятий по аэробике для женщин, а среди детей — сладкий приз.

Программа состязаний включает в себя: для женщин — наклоны вперед из положения стоя на гибкость, прыжки в длину с места с толчком двумя ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине; для мужчин — жим грифа от груди из положения лежа на спине, подъемы туловища на гиперэкстензии и приседания с грифом; для детей — прыжки на скакалке, сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки и подъем ног из виса на шведской стенке.