Пензенского губернатора возмутил не работавший 1 и 2 января бассейн в Ахунах Спорт

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возмущен тем фактом, что открытый бассейн в микрорайоне Ахуны города Пензы был закрыт для посетителей 1 и 2 января.

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«Почему он не работал? Можно было потом дать отдохнуть тем людям, которые работали в выходные дни, заплатить им заработную плату […] двойную, тройную. Они должны работать, а у нас спят», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшего в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

Иван Белозерцев подчеркнул, что все учреждения должны быть нацелены на предоставление качественных услуг жителям.

«Люди идут, хотят отдохнуть, это востребовано, а они [работники бассейна] в это время на лыжах катаются», — сказал губернатор.