19:04:50 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенского губернатора возмутил не работавший 1 и 2 января бассейн в Ахунах

13:49 | 09.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возмущен тем фактом, что открытый бассейн в микрорайоне Ахуны города Пензы был закрыт для посетителей 1 и 2 января.

Пензенского губернатора возмутил не работавший 1 и 2 января бассейн в Ахунах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Почему он не работал? Можно было потом дать отдохнуть тем людям, которые работали в выходные дни, заплатить им заработную плату […] двойную, тройную. Они должны работать, а у нас спят», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшего в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

Иван Белозерцев подчеркнул, что все учреждения должны быть нацелены на предоставление качественных услуг жителям.

«Люди идут, хотят отдохнуть, это востребовано, а они [работники бассейна] в это время на лыжах катаются», — сказал губернатор.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама