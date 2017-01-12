Пензенский «Дизель» на выезде одержал победу над «Ариадой-НХ» Спорт

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» обыграл клуб «Ариада-НХ» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2016–2017 годов, состоявшемся в Волжске вечером в минувшую среду, 11 января.

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Уже на 4-й минуте игры шайбу в ворота соперника забросил Николай Владимиров, пополнивший состав «Дизеля» на минувшей неделе. Ему удалось реализовать большинство. В конце первого периода голы забили Игорь Зотов и Давид Думбадзе из пензенской команды.

Четвертым отличился Кирилл Никоноров, отметившийся точным ударом по воротам «Ариады-НХ» в середине второго игрового отрезка. На последней минуте так называемый «гол в раздевалку» забил Рафаэль Бикмуллин из волжской команды.

Последнюю шайбу матча забросил Айрат Мурзин из «Ариады-НХ» в середине финального периода. Счет стал 2:4.

После 39 игр пензенская команда набрала 58 очков и по-прежнему занимает 15 место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Альметьевске с «Нефтяником» в предстоящую пятницу, 13 января.