Андрей Бачурин представлен коллективу пензенской «Империи» в качестве директора Спорт

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Андрей Бачурин представлен коллективу пензенского регбийного клуба «Империя» в качестве директора в пятницу, 13 января.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе команды, приказ о его назначении подписала председатель горспорткомитета Пензы Наталья Озерова 11 января.

Ранее директором «Империя» являлся Сергей Кащеев, который написал заявление об увольнении в декабре 2016 года.

По словам Андрея Бачурина, главной задачей, стоящей перед клубом, является сохранение команды.

«Нужно сохранить тех людей, которые у нас были, постараться вернуть тех людей, которые ушли, и, конечно же, сохранить место в Премьер-лиге. Это основные задачи. Как они будут решаться, посмотрим попозже. Сейчас нужно втянуться в рабочий процесс, понять состояние дел, а там уже будет проще», — сказал он.

Директор «Империи» отметил, что также планируется обсудить кадровые вопросы.

«С командой много лет работала одна группа. Хочется некоторых перемен. Будем разговаривать, обсуждать, принимать решения. Пока более точно ничего сказать не могу», — пояснил Андрей Бачурин.

Он отметил, что в настоящее время неясно, в каких соревнованиях будет принимать участие «Империя».

«Будет сложно, потому что финансирование в этом году сокращено. Что и как у нас получится, будет понятно только после определенного периода времени. 23 января в Москве состоится совещание Российской премьер-лиги, на котором будут обсуждаться форматы чемпионатов России 2017 года. После него уже будет более понятно, где и как мы будем играть», — цитирует Андрея Бачурина пресс-служба «Империи».

Бачурин Андрей Викторович родился в Красноярске в 1972 году.

В 12 лет начал заниматься регби.

Во время прохождения срочной службы в армии переехал в Пензу.

В 1992 году вошел в состав регбийного клуба «Пенза», в конце сезона 2001 года покинул команду.

С 2002 по 2004 годы был играющим тренером в командах регбилиг Вооруженных сил России.

В 2004 году вошел в состав клуба «Империя».

С 2007 года работал старшим тренером-преподавателем отделения регби пензенской ДЮСШ №8.

В 2008 году как спортсмен вернулся в регби-15, провел один сезон, после чего завершил карьеру игрока.

В 2009 году начал работать судьей, получил первую категорию и по настоящее время судит матчи чемпионатов России по регби и регби-15.

В 2012 году был признан лучшим арбитром чемпионата России по регби.