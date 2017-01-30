Юные пензенские регбисты стали третьими на турнире в Казани
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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место по итогам V турнира по регби «Первенство Regbist.ru» среди команд юношей 2000–2001 годов рождения, состоявшегося в Казани.
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Лучшим игроком среди пензенцев признан Вадим Анисимов.
Победителем турнира стала команда Липецкой области. Отдельно отмечена игра регбиста Александра Рябова.
Хозяева состязаний — спортсмены из Казани — расположились на второй строчке итогового протокола. Лучшим признан Ильяр Гатауллин.
В шаге от пьедестала почета остановились регбисты Кемеровской области. Пятое место заняла сборная Калининградской области, а шестое — «Нарвская застава», сообщает пресс-служба Национального благотворительного фонда развития детского регби.