16:16:16 Понедельник, 30 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Юные пензенские регбисты стали третьими на турнире в Казани

13:15 | 30.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место по итогам V турнира по регби «Первенство Regbist.ru» среди команд юношей 2000–2001 годов рождения, состоявшегося в Казани.

Юные пензенские регбисты стали третьими на турнире в Казани

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Лучшим игроком среди пензенцев признан Вадим Анисимов.

Победителем турнира стала команда Липецкой области. Отдельно отмечена игра регбиста Александра Рябова.

Хозяева состязаний — спортсмены из Казани — расположились на второй строчке итогового протокола. Лучшим признан Ильяр Гатауллин.

В шаге от пьедестала почета остановились регбисты Кемеровской области. Пятое место заняла сборная Калининградской области, а шестое — «Нарвская застава», сообщает пресс-служба Национального благотворительного фонда развития детского регби.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдут чемпионат и первенство области по плаванию Директор ООО «Арен» попала под амнистию по делу о неуплате 17 млн. рублей налогов
Начальник Саратовской таможни объяснил, зачем уничтожать санкционные продукты Четыре игрока тольяттинской «Лады» пополнили состав пензенского «Дизеля»
«Ростелеком» отмечает высокий спрос на «Интерактивное ТВ» в коттеджных поселках В Заречном количество заключенных в 2016 году браков почти равно числу разводов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама