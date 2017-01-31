В Пензе «Дизель» по буллитам уступил челябинскому «Челмету» Спорт

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил клубу «Челмет» из Челябинска в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, который состоялся в минувший понедельник, 30 января.

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В первые 20 минут игры пензенская команда уверенно завладела преимуществом, что позволило забить два гола: на 35-й секунде отличился Андрей Кузьмин, а на 6-й — Виктор Луговской.

Ответить «Челмет» смог в начале второго периода — шайбу забросил Семен Афонасьевский.

На второй минуте финального игрового отрезка счет сравнял Игорь Валеев из челябинской команды. После этого игра пошла на равных: сначала Александр Тридчиков из «Челмета» вывел команду вперед, а затем точный удар по воротам нанес Илья Ямкин из «Дизеля». В основное время победителя выявить не удалось.

В овертайме команды поочередно обрушили атаки на соперника, однако это не привело к результату.

В серии послематчевых бросков «Челмету» удалось забросить на одну шайбу больше — точку в игре поставил Артем Севанькаев. Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение «Дизеля» со счетом 3:4.

Таким образом, после 43 игр пензенская команда набрала 63 очка и расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» проведет на домашнем льду в среду, 1 февраля. Соперником станет «Южный Урал» из Орска.