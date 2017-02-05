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Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу над «Торпедо-МАМИ» из Москвы

09:48 | 05.02.2017 | Спорт

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Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу над «Торпедо-МАМИ» из Москвы в домашнем матче чемпионата России по мини-футболу среди женских команд конференции «Запад» в минувшую субботу, 4 февраля.

Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу над «Торпедо-МАМИ» из Москвы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первой половине встречи на площадке шла равная борьба. Однако на 20-й минуте капитану «Торпедо-МАМИ» Олесе Воробей удалось открыть счет в матче.

После перерыва главный тренер «Лагуны-УОР» Юрий Новиков внес некоторые коррективы: пензенские футболистки стали действовать более активно, создавать больше моментов.

Основные события матча развернулись в заключительные 8 минут. На площадку вышли сестры Самойловы из «Лагуны-УОР». Уже на 33-й минуте Мария Самойлова точно пробила штрафной, сравняв счет. На 35-й минуте Анастасия Григорьева вновь вывела «Торпедо-МАМИ» вперед, а на 36-й минуте Екатерина Самойлова отличилась точным ударом по воротам московской команды.

В оставшееся время гости перешли на игру в пять полевых игроков, однако это не принесло желаемого результата — Лиана Юхаева из пензенской команды отправила мяч в пустые ворота и установила окончательный счет встречи — 4:2.

Встреча стала для «Лагуны-УОР» заключительной в регулярном чемпионате. 24 и 25 февраля состоятся матчи X тура, который пензенская команда пропустит. По его итогам станет известно окончательное распределение мест в турнирной таблице конференции «Запад», где «Лагуна-УОР» пока расположилась на второй позиции, сообщает пресс-служба мини-футбольного клуба.
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