11:19:03 Вторник, 7 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

В Пензенской области в 2017 году в 14 сельских школах отремонтируют спортзалы

09:52 | 07.02.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. 14 спортивных залов в школах будет отремонтировано в Пензенской области в 2017 году рамках программы в по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В Пензенской области в 2017 году в 14 сельских школах отремонтируют спортзалы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из средств федерального бюджета будет выделено 17,4 млн. рублей, регионального — 2,15 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что благодаря этому более 2 тыс. школьников получат возможность заниматься физкультурой и спортом в современных спортивных залах.

«Также на базе этих школ будут созданы спортивные клубы, которые станут ведущим звеном в развитии физической культуры и спорта в районе», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что соглашение об участии в программе между Минобрнауки РФ и правительством Пензенской области будет подписано до 25 февраля.

«Ремонтные работы будут завершены к 1 сентября 2017 года», — резюмировали в министерстве.
Актуальное
Читайте также
«МегаФон» открыл безлимитный доступ к играм Пензенский «Зенит» примет участие в предсезонном турнире в Казани
Жительница Пензы подозревается в краже телевизора из квартиры пенсионера В Бессоновском районе двое мужчин заплатят по 10 тыс. рублей за сорняки на участке
Пензенский «Дизелист» одержал победу над «Липецком» В Пензенской области родственник главы сельсовета незаконно получил жилищный сертификат
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама