В Пензенской области в 2017 году в 14 сельских школах отремонтируют спортзалы Спорт

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. 14 спортивных залов в школах будет отремонтировано в Пензенской области в 2017 году рамках программы в по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

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«Из средств федерального бюджета будет выделено 17,4 млн. рублей, регионального — 2,15 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что благодаря этому более 2 тыс. школьников получат возможность заниматься физкультурой и спортом в современных спортивных залах.

«Также на базе этих школ будут созданы спортивные клубы, которые станут ведущим звеном в развитии физической культуры и спорта в районе», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что соглашение об участии в программе между Минобрнауки РФ и правительством Пензенской области будет подписано до 25 февраля.

«Ремонтные работы будут завершены к 1 сентября 2017 года», — резюмировали в министерстве.