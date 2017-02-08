16:15:35 Среда, 8 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Пензенский «Дизелист» во второй раз обыграл «Липецк»

10:38 | 08.02.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» во второй раз одержал победу над командой «Липецк» в выездном матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Пензенский «Дизелист» во второй раз обыграл «Липецк». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся в минувший вторник, 7 февраля, завершилась со счетом 1:3.

За «Дизелист» шайбы забросили Максим Чигирев, Владислав Волков и Василий Москалев. В составе «Липецка» отличиться удалось лишь Евгению Власову.

В минувший понедельник, 6 февраля, «Дизелист» также обыграл «Липецк» со счетом 6:8.

После 38 игр пензенская команда набрала 96 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице.

10 и 11 февраля «Дизелист» вновь сыграет на выезде. Соперником станет «Россошь» из Воронежской области.
Актуальное
Читайте также
В Сердобском районе у мужчины изъяли 700 мл гашишного масла Игрок пензенского «Дизеля» в составе сборной России стал чемпионом Универсиады
В Пензенской области пройдет фотоконкурс «Счастливое время в Тарханах» В Пензе сотрудники регионального УФСИН сдали 13 литров крови
Медсестра из Сурска оштрафована на 20 тыс. рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве В Пензе мужчина признался в ограблении знакомого, отказавшегося дать ему денег на алкоголь
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама