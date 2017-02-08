Пензенский «Дизелист» во второй раз обыграл «Липецк» Спорт Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» во второй раз одержал победу над командой «Липецк» в выездном матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Встреча, состоявшаяся в минувший вторник, 7 февраля, завершилась со счетом 1:3. За «Дизелист» шайбы забросили Максим Чигирев, Владислав Волков и Василий Москалев. В составе «Липецка» отличиться удалось лишь Евгению Власову. В минувший понедельник, 6 февраля, «Дизелист» также обыграл «Липецк» со счетом 6:8. После 38 игр пензенская команда набрала 96 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице. 10 и 11 февраля «Дизелист» вновь сыграет на выезде. Соперником станет «Россошь» из Воронежской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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