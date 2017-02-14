Пензенский «Дизель» начал финальную выездную серию с поражения Спорт

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Молот-Прикамье» из Перми в первом матче финальной выездной серии игр в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2016–2017 годов.

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Встреча, состоявшаяся вечером в минувший понедельник, 13 февраля, завершилась со счетом 4:2.

В составе пензенской команды отличились Андрей Кузьмин и Александр Мокшанцев, при этом обе шайбы были заброшены во втором периоде.

За «Молот-Прикамье» голы забили Денис Давыдов — в стартовой двадцатиминутке и в начале финальной, Арсений Ерохин — в третьем периоде, и Антон Андриянов — в пустые ворота на последней секунде встречи.

После 47 игр «Дизель» с 66 очками опустился на 19 место турнирной таблицы. В плей-офф выйдут команды, занявшие места с 1 по 16.

Следующую встречу пензенский клуб проведет в Нижнем Тагиле с местным «Спутником».