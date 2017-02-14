Встреча «Дизеля» и «Молота-Прикамья» была интересной и напряженной — Сергей Лопушанский Спорт

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Матч между пензенским «Дизелем» и «Молотом-Прикамьем», который завершился со счетом 4:2 в пользу пермской команды, был насыщенным на яркие моменты. Такое мнение выразил главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

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«Очень интересная и напряженная игра. Важность игр все понимали — идет сражение за попадание в плей-офф. К сожалению, мы его проиграли», — сказал он в ходе пресс-конференции после матча.

Наставник добавил, что встреча была богата на красивые голы, которые стали результатом ошибок отдельных хоккеистов.

«То, что мы проиграли, конечно, большое разочарование, но что делать? Таков сегодняшний день», — отметил Сергей Лопушанский.

В свою очередь главный тренер «Молота-Прикамья» Сергей Востриков согласился с тем, что матч был интересный.

«Два периода, я считаю, была равная игра, да и соперник вел в счете. В третьем периоде наши ребята проявили характер и добились столь важной победы», — цитирует наставника пермской команды пресс-служба «Молота-Прикамья».