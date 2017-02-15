Пензенские шорт-трекисты поборются за победу на соревнованиях в Санкт-Петербурге Спорт

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. 11 пензенских спортсменов примут участие в международных соревнованиях по шорт-треку «Кубок имени Ю.А. Павловского», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 16 по 19 февраля.

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Защищать честь региона будут воспитанники училища олимпийского резерва Пензенской области Альбина Манякина, Диана Мамаева, Денис Смирнов и Иван Сомык.

Кроме того, на лед выйдут Дмитрий Назаров, Мария Моисеева, Георгий Гришаев, София Ботяновская, Алексей Кочетков, Антон Харитонов и Сергей Вишняков, которые являются учащимися СДЮСШОР №6 города Пензы.

По результатам соревнований и финала Кубка России сильнейшие спортсмены в каждой категории будут допущены к участию в I Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в 2017 году.