16:06:01 Среда, 15 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

Пензенские шорт-трекисты поборются за победу на соревнованиях в Санкт-Петербурге

11:45 | 15.02.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. 11 пензенских спортсменов примут участие в международных соревнованиях по шорт-треку «Кубок имени Ю.А. Павловского», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 16 по 19 февраля.

Пензенские шорт-трекисты поборются за победу на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Защищать честь региона будут воспитанники училища олимпийского резерва Пензенской области Альбина Манякина, Диана Мамаева, Денис Смирнов и Иван Сомык.

Кроме того, на лед выйдут Дмитрий Назаров, Мария Моисеева, Георгий Гришаев, София Ботяновская, Алексей Кочетков, Антон Харитонов и Сергей Вишняков, которые являются учащимися СДЮСШОР №6 города Пензы.

По результатам соревнований и финала Кубка России сильнейшие спортсмены в каждой категории будут допущены к участию в I Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в 2017 году.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы вновь стал лидером медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО Более половины выпускников Пензы планируют сдавать ЕГЭ по обществознанию
В Кузнецке женщина попала под колеса иномарки Прокуратура Кузнецка открыла горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей
В Пензе пройдет просветительская акция «Мы сохраним тебя, русская речь» В Пензе пройдет фестиваль по скалолазанию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама