Пензенский «Дизель» на выезде потерпел поражение от нижнетагильского «Спутника»
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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от «Спутника» из Нижнего Тагила в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую среду, 15 февраля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Встреча завершилась со счетом 2:1.
За «Дизель» единственную шайбу в середине третьего периода удалось забросить Алексею Шубину.
В составе «Спутника» в первом и втором игровых отрезках отличились Марат Фахрутдинов и Евгений Гасников.
Таким образом, после 48 игр пензенская команда набрала 66 очков. В настоящее время «Дизель» занимает 19 строчку турнирной таблицы. После поражения в Нижнем Тагиле команда практически лишилась шансов на выход в плей-офф.
Следующую встречу «Дизель» проведет в Ижевске с местной «Ижсталью» в предстоящую пятницу, 17 февраля.