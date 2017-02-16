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Пензенский «Дизель» на выезде потерпел поражение от нижнетагильского «Спутника»

08:13 | 16.02.2017 | Спорт

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от «Спутника» из Нижнего Тагила в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую среду, 15 февраля.

Пензенский «Дизель» на выезде потерпел поражение от нижнетагильского «Спутника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча завершилась со счетом 2:1.

За «Дизель» единственную шайбу в середине третьего периода удалось забросить Алексею Шубину.

В составе «Спутника» в первом и втором игровых отрезках отличились Марат Фахрутдинов и Евгений Гасников.

Таким образом, после 48 игр пензенская команда набрала 66 очков. В настоящее время «Дизель» занимает 19 строчку турнирной таблицы. После поражения в Нижнем Тагиле команда практически лишилась шансов на выход в плей-офф.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Ижевске с местной «Ижсталью» в предстоящую пятницу, 17 февраля.
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