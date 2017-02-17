Полиция призвала болельщиков пензенского «Дизеля» и «Ижстали» вести себя адекватно Спорт

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Представители МВД по Удмуртской Республике призвали болельщиков, которые планируют посетить хоккейный матч между пензенским «Дизелем» и ижевской «Ижсталью» в пятницу, 17 февраля, соблюдать общественный порядок и не допускать правонарушений.

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«Воздержитесь от нецензурной брани, оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера в отношении игроков, судей, тренеров и других болельщиков. Не допускайте порчи имущества ледового дворца спорта, использования пиротехнических изделий, распития спиртных напитков и пива. Уважайте себя и окружающих вас граждан!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что в случае нарушения общественного порядка будут применяться меры административного воздействия.

Матч с «Ижсталью» станет для пензенского «Дизеля» предпоследним в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2016–2017 годов. В настоящее время обе команды ведут борьбу за выход в плей-офф.

«Ижсталь» с 71 очком находится на 17 строчке турнирной таблицы, «Дизель» — с 66 очками на 19 месте.