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Пензенский «Дизель» окончательно лишился шансов на выход в плей-офф

09:23 | 18.02.2017 | Спорт

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Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» лишился шансов на выход в плей-офф, несмотря на победу над командой «Ижсталь» из Ижевска в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую пятницу, 17 февраля.

Пензенский «Дизель» окончательно лишился шансов на выход в плей-офф

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На протяжении всего матча обе команды боролись за победу на равных.

В основное время в составе «Дизеля» дважды отличился Георгий Бусаров, а за «Ижсталь» шайбы забросили Кирилл Князев и Денис Полюдов.

Для определения победителя было назначено дополнительное время, в которое сильнее оказались пензенские хоккеисты — гол в ворота «Ижстали» забил Максим Томкин.

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «Дизеля». По итогам матча пензенская команда заработала два очка.

После 49 игр «Дизель» набрал 68 очков и занимает 19 место в турнирной таблице, не имея шансов на выход в плей-офф.

Заключительный матч регулярного чемпионата ВХЛ пензенская команда проведет против «Тороса» из Нефтекамска в предстоящее воскресенье, 19 февраля.
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