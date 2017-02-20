Два пензенских спортсмена завоевали «бронзу» на всероссийских соревнованиях по ВМХ Спорт

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Воспитанники клуба «Локомотив-Пенза» Алексей Феофилов и Даниил Тельнов стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований по велоспорту-ВМХ, которые завершились в Саранске.

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Алексей Феофилов по итогам двух дней состязаний занял третье место в категории «Юниоры», а Даниил Тельнов — среди старших юношей.

Лидеры команды Максим Чернышов и сестры Наталья и Ирина Афремовы пропустили эти старты, так как в настоящее время они готовятся к тренировочному мероприятию в составе сборной России.

Оно пройдет в Омске с 21 февраля по 6 марта, сообщается на сайте комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.