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Два пензенских спортсмена завоевали «бронзу» на всероссийских соревнованиях по ВМХ

12:33 | 20.02.2017 | Спорт

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Воспитанники клуба «Локомотив-Пенза» Алексей Феофилов и Даниил Тельнов стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований по велоспорту-ВМХ, которые завершились в Саранске.

Два пензенских спортсмена завоевали «бронзу» на всероссийских соревнованиях по ВМХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Алексей Феофилов по итогам двух дней состязаний занял третье место в категории «Юниоры», а Даниил Тельнов — среди старших юношей.

Лидеры команды Максим Чернышов и сестры Наталья и Ирина Афремовы пропустили эти старты, так как в настоящее время они готовятся к тренировочному мероприятию в составе сборной России.

Оно пройдет в Омске с 21 февраля по 6 марта, сообщается на сайте комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.
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