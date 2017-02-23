Сборная Пензенской области завоевала «бронзу» чемпионата ПФО по художественной гимнастике Спорт Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место в групповых упражнениях на чемпионате Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, который проходит на базе дворца спорта «Буртасы». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Воспитанницы Ирины Филатовой и Юлии Богацковой — Юлия Дмитриева, Анна Карабанова, Маргарита Межина, Ксения Гутторова, Алевтина Солдатова и Елизавета Калькаева — получили за два упражнения в сумме 36,200 балла. Лучший результат показали представительницы Нижегородской области, на втором месте расположились спортсменки из Ульяновской области, сообщает пресс-служба областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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