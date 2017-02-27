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Почти 80 пензенских пловцов будут отстаивать честь региона на чемпионате и первенстве ПФО

16:12 | 27.02.2017 | Спорт

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. 77 пловцов из Пензенской области примут участие в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, которые стартуют в Саранске в предстоящую среду, 1 марта.

Почти 80 пензенских пловцов будут отстаивать честь региона на чемпионате и первенстве ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В чемпионате будут соревноваться молодые люди и девушки старше 2002 и 2004 годов рождения соответственно.

В первенстве сильнейших выявят среди юниоров и юниорок 1999–2000 и 2000–2002 годов рождения.

Соревнования будут проходить в течение четырех дней. Медали будут разыграны в 17 индивидуальных видах программы и эстафетах.

Чемпионат округа станет отборочным стартом в преддверии чемпионата России, который пройдет в апреле в Москве, сообщается на сайте пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта.
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