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Команда пензенского агропромышленного колледжа победила в спартакиаде допризывной молодежи

10:20 | 01.03.2017 | Спорт

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Команда пензенского агропромышленного колледжа заняла первое место на ежегодной спартакиаде допризывной молодежи, посвященной памяти Героя России Александра Сергеева, которая завершилась в минувший вторник, 28 февраля.

Команда пензенского агропромышленного колледжа победила в спартакиаде допризывной молодежи

Фото: 58.fsin.su

В состав сборной вошли Егор Елистратов, Усман Яфаров, Иван Сорокин, Хуршед Рахимов и Наталья Тожина.

Вторыми стали учащиеся кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 Александр Стародубов, Андрей Коваленко, Егор Жестков, Дарья Железнова, Алена Булаева и Никита Лавров.

Третий результат показали представители туристического клуба «Витязь» школы имени С.Е. Кузнецова села Чемодановка Андрей Люсин, Глеб Краличкин, Станислав Сурков, Владислав Жидков, Алина Круглова и Дарья Панченко.

Спартакиада проходила в два этапа. В первый день участники продемонстрировали умения и навыки в военизированной эстафете, комплексе силовых упражнений, дартсе и конкурсе капитанов-эрудитов.

В рамках второй части на стадионе «Снежинка» молодые люди соревновались в лыжных гонках и метании гранаты.

Всего в состязаниях приняли участие более 100 человек, сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области.
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