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Баскетболистки пензенской «Юности» начнут выступление в плей-офф ЧР на выезде

11:26 | 01.03.2017 | Спорт

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» начнет выступление в плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона с матча против клуба «Шахты-ЮРГПУ (НПИ)» в Ростовской области 7 марта.

Баскетболистки пензенской «Юности» начнут выступление в плей-офф ЧР на выезде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Команда «Шахты-ЮРГПУ (НПИ)» по итогам регулярного чемпионата заняла четвертое место в группе «Б», в то время как наша дружина стала лучшей в группе «А». В связи с этим «Юность» имеет преимущество своей площадки. 10 и, если понадобится, 11 марта игры пройдут в Пензе», — прокомментировала ИА «PenzaNews» пресс-атташе пензенского клуба Елена Никитина.

Она добавила, что в других матчах четвертьфинала оренбургская «Надежда-2» поборется за выход в «Финал четырех» с питерской «Ладогой», курское «Динамо-Юниор» с «Динамо-2» из Новосибирской области, а ногинский «Спартак-2» с «Енисеем-2» из Красноярского края.

«В прошлом сезоне пензенская «Юность» не попала в плей-офф, заняв итоговое 10 место в Суперлиге второго дивизиона», — напомнила Елена Никитина.
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