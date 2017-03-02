В Пензу на ЧР по художественной гимнастике приедут около 150 спортсменок Спорт

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Около 150 спортсменок примут участие в чемпионате России по художественной гимнастике, который пройдет во дворце спорта «Буртасы» в Пензе с 9 по 12 марта.

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Соревнования пройдут среди девушек старше 2001 года рождения по программе мастеров спорта.

Медали будут разыграны в общекомандном первенстве, личном многоборье, а также в отдельных видах — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Честь Пензенской области будут отстаивать Дарья Зайцева, Елизавета Луговских, Карина Давыдова, Полина Хонина, София-Луиза Думлер, Александра Жулитова, Юлия Васякина и Марина Лощинина.

Кроме того, ожидается участие членов сборной России, победительниц и призеров международных соревнований Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных, Екатерины Селезневой и Екатерины Веденеевой, сообщает пресс-служба областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.