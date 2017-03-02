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Пензенские пловцы завоевали 8 медалей на чемпионате ПФО

13:24 | 02.03.2017 | Спорт

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Спортсмены, выступающие за Пензенскую область, завоевали восемь медалей различного достоинства на чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию в Саранске.

Пензенские пловцы завоевали 8 медалей на чемпионате ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мария Асташкина стала победительницей на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 31,94 секунды. Также она пришла третьей на дистанции 50 метров брассом, проплыв ее за 33,09 секунды.

Роман Ларин победил в заплыве на 100 метров на спине с результатом 56.43. Кроме того, он завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием, преодолев ее за 4 минуты 34,39 секунды.

Александр Харланов занял 1 место на дистанции 200 метров баттерфляем, показав результат 1 минута 58,77 секунды. На стометровке этим же стилем он стал вторым, придя к финишу за 53,46 секунды.

Виктория Малютина завоевала «бронзу» на дистанции 200 метров на спине, преодолев дистанцию за 2 минуты 19,78 секунды.

Артем Лазарев стал серебряным призером на дистанции 200 метров с результатом 2 минуты 3,81 секунды.

Всего в состязаниях, которые продлятся до 4 марта, принимают участие более 600 человек из 14 регионов Поволжья.
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