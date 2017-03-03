Сборная Пензы на эстафете губернатора посоревнуется с лыжниками из Заречного и Кузнецка Спорт

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Сборная города Пензы, заявленная для участия в VI областной эстафете по лыжным гонкам на призы губернатора, будет вести борьбу за награды в I группе, в которую также вошли спортсмены Заречного, Кузнецка, Никольского, Неверкинского, Бессоновского и Городищенского районов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в горспорткомитете.

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«Эстафета проводится в 16 этапов — восемь мужских и столько же женских. Протяженность одного составляет 1 км», — уточнили в комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике города.

В ведомстве напомнили, что эстафета состоится в селе Русский Камешкир в предстоящую субботу, 4 марта.

«Эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора Пензенской области проводится с 2010 года», — отметили в ведомстве.