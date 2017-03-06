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Зареченец Владимир Балыков стал чемпионом России по самбо

11:23 | 06.03.2017 | Спорт

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Заречный, 6 марта 2017. PenzaNews. Воспитанник школы самбо города Заречного Пензенской области Владимир Балыков, который в настоящее время выступает за Уральский федеральный округ, завоевал золотую медаль чемпионата России.

Зареченец Владимир Балыков стал чемпионом России по самбо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На соревнованиях в Екатеринбурге мастер спорта международного класса отличился в весовой категории до 68 кг — он провел пять победных поединков.

Еще в первой схватке Владимиру Балыкову рассекли бровь, однако он проявил волевые качества и одолел даже более именитых соперников.

По словам спортсмена, после череды травм, операции и последующего лечения он был морально не готов к чемпионству и ставил задачу войти в десятку сильнейших, поскольку это был его первый масштабный старт после двухлетнего перерыва.

В ноябре Владимир Балыков планирует выступить на чемпионате мира, который пройдет в Сочи, сообщает управление общественных связей Заречного.
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