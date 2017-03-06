В Кузнецке открыт центр подготовки футболистов Дмитрия Градиленко Спорт

Кузнецк, 6 марта 2017. PenzaNews. Центр начальной подготовки футболистов Дмитрия Градиленко для детей в возрасте от 3 до 12 лет открыт в Кузнецке Пензенской области.

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В минувшее воскресенье, 5 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» прошло первое занятие, на котором присутствовали около 30 юных спортсменов в возрасте до 7 лет.

Планируется, что на базе центра тренеры будут проводить занятия в группах до восьми человек в зависимости от возраста и уровня подготовки. Это позволит уделить внимание каждому ребенку.

Кузнецкий центр подготовки футболистов стал четвертым в Пензенской области, сообщает пресс-служба администрации города Кузнецка.

Дмитрий Градиленко — советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее — российский футбольный агент и телекомментатор. Выступал за команды футбольных клубов «Спартак», «ЦСКА», «Торпедо», «Ростсельмаш», «Жемчужина» и «Локомотив».

Двукратный чемпион высшей лиги СССР в 1987 и 1989 годах, серебряный призер высшей лиги СССР 1991 года, чемпион первой лиги СССР 1989 года и чемпион России 1993 года, а также обладатель кубка чемпионов Содружества 1993 года.

В сентябре 2012 года был назначен спортивным директором пензенского футбольного клуба «Зенит». Покинул эту должность в августе 2015 года.