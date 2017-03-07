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В Кузнецке более 100 человек примут участие в областном первенстве по спортивному туризму

11:00 | 07.03.2017 | Спорт

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. 120–130 человек, как ожидается, примут участие в открытом первенстве Пензенской области по спортивному туризму в закрытых помещениях, которое пройдет на базе школы №15 города Кузнецка 11 и 12 марта.

В Кузнецке более 100 человек примут участие в областном первенстве по спортивному туризму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» главный судья соревнований Алексей Безруков, в соревнованиях свои силы попробуют спортсмены в возрасте от 10 лет до 21 года, представляющие команды городских округов и районов, образовательных организаций Пензенской области и других регионов.

Участникам, используя различное туристское снаряжение, предстоит соревноваться на дистанциях второго и третьего классов в четырех возрастных группах. В первенстве представлены дисциплины «Дистанция-пешеходная» и «Дистанция-пешеходная-связка».

Спортсмены будут состязаться в личном зачете и связках. Им будет необходимо осуществить подъем и спуск по перилам, подняться по наклонной навесной переправе, показать свое умение быстро передвигаться по скалодрому.

Общее руководство подготовкой и проведением данного мероприятия осуществляет министерство образования Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований возложено на областную станцию юных туристов.
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