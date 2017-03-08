В тренерско-административном составе пензенской «Империи» произошли изменения Спорт

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Ряд кадровых перестановок произошел в тренерско-административном составе пензенского регбийного клуба «Империя».

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Так, пост тренера команды покинул Заза Швангирадзе, а Игорь Кураев ушел с должности администратора команды. Пост главного тренера теперь занимает директор «Империи» Андрей Бачурин, который будет совмещать эти две должности.

Должность администратора занял Дмитрий Лоскутов, который ранее выступал в качестве игрока. В последние годы он работал боковым арбитром на домашних матчах «Империи».

Одни из самых опытных игроков Ринат Тимербулатов и Максим Усков стали играющими тренерами команды.

В составе игроков «Империи» также произошли изменения, о которых станет известно в ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.