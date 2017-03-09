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Нападающий пензенской «Империи» вызван в юниорскую сборную России

14:22 | 09.03.2017 | Спорт

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Нападающий пензенского регбийного клуба «Империя» Алексей Беспалов вызван на учебно-тренировочный сбор юниорской команды России U20, который пройдет в Крымске с 9 по 22 марта.

Нападающий пензенской «Империи» вызван в юниорскую сборную России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в тренировочном мероприятии, которое станет вторым в рамках подготовки к чемпионату Европы по регби, примут участие 34 спортсмена.

Для Алексея Беспалова это уже не первый вызов в сборную России. Ранее он входил в состав национальных команд U18 и U19.

Выступление сборной России U20 на чемпионате Европы в Бухаресте, который стартует 26 марта, начнется с четвертьфинала, в котором соперником национальной команды станет сборная Германии, сообщает пресс-служба «Империи».
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