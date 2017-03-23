Пензенский «Дизелист» вышел в полуфинал чемпионата НМХЛ Спорт

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» поборется за первое место в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2016–2017 годов.

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В минувшую среду, 22 марта, «Дизелист» на выезде одержал третью победу над командой «СКА-Карелия» из Кондопоги.

В упорной борьбе команды не давали друг другу забросить шайбу в ворота в основное время, поэтому было назначено дополнительное. В овертайме победителя определить также не удалось.

В серии буллитов сильнее оказались пензенские хоккеисты — сначала отличился Владислав Волков, а затем — Александр Дудин. Игроки «СКА-Карелии» не смогли забросить ни одной шайбы.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Таким образом, «Дизелист» пробился в полуфинал НМХЛ и финал Западной конференции, где команде предстоит сыграть с «Локо-Юниором» из Ярославля.