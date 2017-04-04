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Кабельский не ожидал предложения стать вице-президентом Ассоциации водных видов спорта

10:30 | 04.04.2017 | Спорт

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский назвал неожиданным предложение стать вице-президентом вновь создаваемой Ассоциации водных видов спорта России.

Кабельский не ожидал предложения стать вице-президентом Ассоциации водных видов спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это было предложение со стороны Федерации прыжков в воду. Мне позвонил […] президент трех федераций по водным видам спорта — прыжков в воду, водного поло и синхронного плавания [Алексей Власенко] и предложил помочь ему в организации работы этой организации. [...] Несколько неожиданно, но если им нужно использовать мой опыт, я согласился», — прокомментировал Григорий Кабельский корреспонденту ИА «PenzaNews» во вторник, 4 апреля.

Он подчеркнул, что новая должность в случае утверждения его кандидатуры никак не скажется на его работе министром.

«Это общественная работа. Я много раз был вице-президентом многих федераций», — отметил собеседник агентства.

По словам Григория Кабельского, ассоциация формируется по системе Международной федерации водных видов спорта FINA.

«У нас в России каждая федерация отдельно была. Сейчас пришло понимание, чтобы это была единая организация. […] Все федерации [водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания] дали добро. Пока федерация плавания размышляет и примет решение в самое ближайшее время — входить в ассоциацию или не входить», — пояснил министр.

По мнению Григория Кабельского, объединение федераций в единую Ассоциацию водных видов спорта поможет решить многие проблемы.

«Ассоциация обещает очень хорошее финансирование этих видов спорта. […] Наверное, объединение поможет», — выразил он надежду.
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