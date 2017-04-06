Роман Людучин принимает участие в сборах пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Игрок клуба «Югра», выступающего в Континентальной хоккейной лиге, Роман Людучин принимает участие в весенних сборах пензенского «Дизеля», которые проводит генеральный менеджер команды Кирилл Двуреченский.

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Как сообщает пресс-служба «Дизеля», в настоящее время у игрока действует контракт с клубом из Ханты-Мансийска, и речь о его возможном переходе в пензенскую команду не идет.

«Его команду распустили, и наш воспитанник вернулся на родину. Роман Людучин сам вышел на руководство клуба с просьбой поддержать свою спортивную форму. Клуб пошел навстречу своему воспитаннику», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

В нем уточняется, что хоккеист планирует оставаться в команде до завершения весенних сборов 15 апреля.