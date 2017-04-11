Кирилл Двуреченский готов стать главным тренером пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Генеральный менеджер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Кирилл Двуреченский готов при необходимости занять должность главного тренера команды.

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«Давайте не будем сейчас конкретизировать эту ситуацию, я не могу ничего сказать. […] Исключать ничего нельзя. Жизнь такая штука, что может развернуться в любую сторону. Если говорить о себе лично, […] я готов к такой работе. Тот опыт, который я получил при работе в предыдущих клубах, в результате своей карьеры как игрока — я уже понимаю, что я мог бы работать [главным тренером]», — сказал он в ходе открытой тренировки «Дизеля» во вторник, 11 апреля.

Кирилл Двуреченский пояснил, что в настоящее время основной задачей является просмотр игроков.

«Сейчас процесс тренировочный заключается в том, чтобы нам посмотреть, на что способны ребята в определенных игровых ситуациях. Мы не даем им сильно жесткие рамки по тактике, а больше смотрим, как они сами себя могут проявить в той или иной игровой ситуации. На основании этого делаем выводы, как их можно использовать, есть ли у них шанс выйти на позиции в команде уже в основной подготовительный период», — пояснил генеральный менеджер «Дизеля».

Он подчеркнул, что вести речь об окончательном формировании основного состава пока слишком рано.

«Сейчас только просмотры. Делаем выводы и, возможно, дадим кому-то возможность приехать уже на просмотровый период сборов в июне», — сказал Кирилл Двуреченский.

По его словам, подбор игроков ведется в том числе с учетом финансовых возможностей клуба.

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«Конечно, мы бы хотели игроков определенного уровня в команде иметь, но мы не можем себе этого позволить в силу определенных финансовых возможностей», — отметил генеральный менеджер.

Он отметил, что намерен особо пристально оценить возможности игроков молодежной команды «Дизелист», чтобы в полной мере проявила себя вертикаль «Школа МХЛ — клуб ВХЛ».

«Она должна работать. Те ребята, которые сейчас играют в МХЛ, в списке. Однозначно мы будем стараться дать им максимальную возможность проявить себя для того, чтобы подписать полноценный ВХЛ-контракт», — резюмировал Кирилл Двуреченский.