Алексей Мерзликин из Пензы примет участие в чемпионате Европы Спорт

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области Алексей Мерзликин выступит на чемпионате Европы по универсальному бою, который состоится в Болгарии в июле.

Фото: 58.fsin.su

Путевку на престижные соревнования спортсмен завоевал по итогам чемпионата России, состоявшегося в Калужской области, где он занял второе место в дисциплине «Универсальный бой «лайт» среди участников весом более 95 кг.

Сначала спортсмены преодолевали армейскую полосу препятствий, а затем выходили на борьбу в ринг.

По ходу соревнований на предварительном этапе Алексей Мерзликин победил представителей Иркутской, Московской, Рязанской областей, Краснодарского и Алтайского краев, а в финале уступил спортсмену из Оренбургской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.