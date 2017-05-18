Гостям «Борцовского бала» в Кузнецке бесплатно раздадут мороженое
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Кузнецк, 18 мая 2017. PenzaNews. «Борцовский бал» пройдет большом зале творческого центра «Родина» в Кузнецке Пензенской области в предстоящий вторник, 23 мая.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
На нем будут подведены итоги учебного года в кузнецкой школе греко-римской борьбы.
Ожидается, что в праздничном вечере примут участие заслуженные тренеры России, мастера спорта международного класса, а также победители и призеры первенств мира, Европы, СССР и России.
В программе мероприятия намечены чествование лучших спортсменов и тренеров, концерт кавер-группы «VIP-Турне», которые исполнят хиты советской, российской и зарубежной эстрады.
Кроме того, всех гостей бесплатно угостят мороженым, сообщается на сайте мэрии Кузнецка.