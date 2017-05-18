Гостям «Борцовского бала» в Кузнецке бесплатно раздадут мороженое Спорт

Кузнецк, 18 мая 2017. PenzaNews. «Борцовский бал» пройдет большом зале творческого центра «Родина» в Кузнецке Пензенской области в предстоящий вторник, 23 мая.

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На нем будут подведены итоги учебного года в кузнецкой школе греко-римской борьбы.

Ожидается, что в праздничном вечере примут участие заслуженные тренеры России, мастера спорта международного класса, а также победители и призеры первенств мира, Европы, СССР и России.

В программе мероприятия намечены чествование лучших спортсменов и тренеров, концерт кавер-группы «VIP-Турне», которые исполнят хиты советской, российской и зарубежной эстрады.

Кроме того, всех гостей бесплатно угостят мороженым, сообщается на сайте мэрии Кузнецка.