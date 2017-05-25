Пензенская «Империя» начнет борьбу за Кубок России в Самаре Спорт

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Матч 1/8 финала Кубка России по регби между пензенской «Империей» и «Самарой» пройдет на стадионе Локомотив в предстоящее воскресенье, 28 мая.

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Эта игра на выезде станет первой для пензенской команды в сезоне 2017 года в классическом регби и регби-15.

Регбийный клуб «Самара» должен был начать выступления в Кубке России матчем с «Политехником» из Йошкар-Олы, который в 1/32 финала одержал победу над «Молотом» из Чебоксар 36:0, но команда из Марий-Эл не смогла приехать на матч в Самару.

В результате «Самара» одержала техническую победу со счетом 30:0 и автоматически прошла в 1/8 финала.

Ожидается, что встреча «Самары» и «Империи» будет транслироваться в интернете, сообщает пресс-служба пензенского клуба.