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Пензенский «Зенит» проведет первый домашний матч со «Строгино» 27 июля

11:00 | 25.07.2017 | Спорт

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» проведет свой первый домашний матч в рамках первенства России по футболу сезона 2017–2018 годов среди команд второго дивизиона зоны «Центр» на стадионе «Первомайский» в предстоящий четверг, 27 июля.

Пензенский «Зенит» проведет первый домашний матч со «Строгино» 27 июля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соперником клуба во втором туре станет московское «Строгино».

В заявке гостей есть воспитанник «Зенита» Данила Янов. В минувшем сезоне он вызывался в сборную России и участвовал в нескольких официальных играх.

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Пензенская команда будет играть в обновленном составе. Вместо бывшего главного тренера Игоря Пывина, перешедшего в штаб воронежского «Факела», «Зенит» возглавил Артем Куликов. Клуб покинули 15 спортсменов, и пополнили 10 новых иногородних игроков.

Заявлены четыре молодых воспитанника «Зенита» — вратарь Павел Веселов, полузащитники Юрий Дорофеев, Сергей Коксин и Александр Кузнецов.

Кроме них в составе еще четыре пензенца — Артем Леднев, Кирилл Муромцев, Александр Асташкин и Денис Булатов, сообщает пресс-служба клуба.
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